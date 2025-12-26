Accoltella due commensali durante il pranzo di Natale al ristorante per famiglie | arrestato per tentato omicidio

Alle 16,30 di ieri, 25 dicembre, la fine del pranzo di Natale in un ristorante per famiglie in collina – Home restaurant a Pino Torinese – si è trasformata in un tentato omicidio, dopo una discussione e una rissa tra diversi commensali. Con questa accusa, un uomo è stato arrestato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

