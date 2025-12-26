Il centro storico di Vetralla si trasforma in un mondo incantato, tra scorci suggestivi e figuranti, che animano le piazze per la 37esima edizione del presepe vivente.L'evento si tiene il 27 e il 28 dicembre e il 4 gennaio 2026 alle ore 17,30. L'ingresso, gratis, è in vicolo delle Luci. . 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - A Vetralla la 37esima edizione del Presepe vivente

Leggi anche: Prima edizione del presepe vivente a Sant'Alfio

Leggi anche: Natale con Gioia a Castanea: pronta la nuova edizione del suggestivo presepe vivente

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

VETRALLA - Dal Comune di Vetralla al palco di The Voice Kids. #AnnamariaMihalache #thevoicekids #vetralla - facebook.com facebook