«L’accensione dell’impianto era stata annunciata in grande stile per il 30 novembre, in occasione della tradizionale Festa delle Strenne. Peccato, però, che per molte serate e soprattutto durante la vigilia e il giorno di Natale, le luminarie siano rimaste spente (nella foto sopra) lasciando al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «A Roveleto vigilia e Natale con luminarie spente, doveroso fornire chiarimenti pubblici»

Leggi anche: Impresa "in ritardo": le luminarie di Natale restano spente

Leggi anche: Cavo delle luminarie di Natale a terra, Bruschi (Rinnoviamo Cadeo): «Chiarimenti urgenti su sicurezza»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gli appuntamenti di oggi, mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale.

Dalla Vigilia all’Epifania: gli eventi del Natale in Molise - Presepi viventi, riti del fuoco, concerti ed eventi: il calendario completo del Natale in Molise dal 24 dicembre fino al 6 gennaio ... primonumero.it