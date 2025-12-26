A Rocchetta Sant’Antonio 160 figuranti per il presepe vivente più grande di sempre
Il più piccolo figurante ha due mesi, il più anziano ha 79 anni, e sono 160, quest’anno, i personaggi dell’edizione più ricca di sempre del Presepe Vivente di Rocchetta Sant’Antonio. Sabato 27 e domenica 28 dicembre, il centro storico del borgo si trasformerà in un ‘presepe nel presepe’. Nei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Favara, presepe vivente al convento Sant’Antonio: a Natale il “Cantico della vita” e il grande villaggio
Leggi anche: Il presepe vivente al Piano con oltre 100 figuranti
A Rocchetta Sant’Antonio 160 figuranti per il presepe vivente più grande di sempre - Grande attesa per ammirare la scena della Natività che, quest’anno, sarà interpretata da un’intera famiglia: il bambinello è nato il 22 ottobre, si chiama Vito, mentre saranno i suoi genitori Laura e ... foggiatoday.it
A Rocchetta Sant'Antonio l'intero paese è impegnato nell'allestimento del presepe vivente - E’ Rocchetta Sant'Antonio, piccola comunità di circa 1500 abitanti sui Monti Dauni in provincia di Foggia: 14 botteghe, 160 figuranti, ... lagazzettadelmezzogiorno.it
A 102 anni prepara ancora i dolci di Natale: la storia di nonna Maria Da Rocchetta Sant’Antonio (Foggia) una storia di tradizione e longevità, ancora ai fornelli - facebook.com facebook
Rocchetta Sant'Antonio, nonna Maria che a 102 anni prepara cartellate diventa uno studio antropologico x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.