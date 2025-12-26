A Gaza uno sterminio le ultime guerre sono al di fuori da ogni diritto | l’analisi di Cacciari a Lezioni private di Luca Sommi
Sabato 27 dicembre in prima serata sul NOVE e disponibile anche in streaming su Discovery+ va in onda la seconda puntata di “ Lezioni private ”, il programma condotto da Luca Sommi che racconta l’attualità approfondendo i grandi temi universali attraverso l’arte insieme a voci autorevoli del panorama culturale italiano. Tema della puntata, la guerra: perché si è sempre combattuto, dall’alba della civiltà a oggi? E alla fine, chi vince, davvero? Il filosofo Massimo Cacciari, nella clip in anteprima, ragiona su che cosa siano diventate le guerre a partire dal Novecento: “Sono fuori da ogni diritto” dice “se non quello della violenza, ammesso che si possa chiamare ‘diritto’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
