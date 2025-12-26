A fuoco 50 metri di passerella nel parco Punta del Serrone | si indaga
BRINDISI - Fuoco e devastazione a due passi dal mare, mentre la gente festeggiava il Natale. Nella serata di ieri, 25 dicembre 2025, un incendio ha carbonizzato circa cinquanta metri di passerella in plastica da riciclo collocata sulla costa Nord di Brindisi, nel parco Punta del Serrone. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
