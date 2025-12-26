A breve saranno revocate le ordinanze di evacuazione anche nel Comune di Cotignola. “Nel frattempo, invitiamo cittadine e cittadini ad organizzarsi per il rientro a propria dimora. Vista la lentezza del deflusso delle piene, che coinvolge diverse aste fluviali, l’allerta meteo odierna resta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - A Cotignola in corso il monitoraggio degli argini. Gli evacuati presto torneranno a casa

Leggi anche: Gaza, il piano Trump e la liberazione degli ostaggi: i venti israeliani che torneranno a casa

Leggi anche: Trump al telefono con le famiglie degli ostaggi israeliani: “Torneranno a casa lunedì”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Diretta maltempo in Emilia-Romagna, evacuazioni per rischio esondazione nel Ravennate. Preoccupa la piena del Senio: notte di paura; Fiumi sotto osservazione: evacuazioni in corso; Il Senio e il Lamone fanno paura: scattano le evacuazioni. A Tebano creato uno sfogo per il fiume; Allerta rossa, gli aggiornamenti - Aggiornamento del 25 Dicembre delle ore 19:07.

Allerta arancione in Emilia-Romagna, Senio e Lamone sotto osservazione, evacuazioni - Cotignola, livello Senio sta lentamente scendendo "Il picco di piena è passato e il livello del Senio sta lentamente scendendo - msn.com