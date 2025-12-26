A Cotignola in corso il monitoraggio degli argini Gli evacuati presto torneranno a casa
A breve saranno revocate le ordinanze di evacuazione anche nel Comune di Cotignola. “Nel frattempo, invitiamo cittadine e cittadini ad organizzarsi per il rientro a propria dimora. Vista la lentezza del deflusso delle piene, che coinvolge diverse aste fluviali, l’allerta meteo odierna resta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Diretta maltempo in Emilia-Romagna, evacuazioni per rischio esondazione nel Ravennate. Preoccupa la piena del Senio: notte di paura; Fiumi sotto osservazione: evacuazioni in corso; Il Senio e il Lamone fanno paura: scattano le evacuazioni. A Tebano creato uno sfogo per il fiume; Allerta rossa, gli aggiornamenti - Aggiornamento del 25 Dicembre delle ore 19:07.
Allerta arancione in Emilia-Romagna, Senio e Lamone sotto osservazione, evacuazioni - Cotignola, livello Senio sta lentamente scendendo "Il picco di piena è passato e il livello del Senio sta lentamente scendendo - msn.com
Cotignola, gli argini la priorità. Danni per 500 persone e 40 aziende - L’acqua ha invaso una parte del paese dopo la rottura sul lato di sinistra del fiume Senio. ilrestodelcarlino.it
Il sollievo di Cotignola, dove gli argini hanno retto - Scampato pericolo a Cotignola, sempre nel Ravennate, colpita dall'alluvione due settimane fa, dove le piogge dehli ultimi giorni non hanno fatto nuovi danni. rainews.it
Evacuazione in corso a Cotignola (RA). 25/12 Video Matteo Zaffagnini - facebook.com facebook
