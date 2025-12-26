A 13 anni assiste all?omicidio della madre e implora il patrigno di risparmiarla | lui le spara in faccia ma la ragazza si salva Miracolo di Natale
«L'ho implorato di risparmiarmi, lui mi ha sparato comunque». Sono le parole di una ragazzina di 13 anni che ha assistito all'omicidio della madre da parte del patrigno. Lo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Denuncia le violenze del patrigno ma il Codice rosso arriva al pm più di un mese dopo: Renata Trandafir e la madre Gabriela ammazzate a fucilate
Leggi anche: Faccia a faccia con un branco di cinghiali: “Per puro miracolo l’episodio non si è tramutato in tragedia”
A 13 anni assiste all’omicidio della madre e implora il patrigno di risparmiarla: lui le spara in faccia, ma la ragazza si salva. «Miracolo di Natale» - Sono le parole di una ragazzina di 13 anni che ha assistito all'omicidio della madre da parte del patrigno. leggo.it
Per oltre15 anni alla guida dell’istituzione di assistenza e cura, il presidente è stato ricordato dagli attuali vertici, dalle autorità cittadine, da familiari e dipendenti. Il siparietto tra il successore, Gigi Chierichetti, e la pronipote dell’ex numero uno. La figlia Carla: « - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.