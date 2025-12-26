A 13 anni assiste all?omicidio della madre e implora il patrigno di risparmiarla | lui le spara in faccia ma la ragazza si salva Miracolo di Natale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L'ho implorato di risparmiarmi, lui mi ha sparato comunque». Sono le parole di una ragazzina di 13 anni che ha assistito all'omicidio della madre da parte del patrigno. Lo. 🔗 Leggi su Leggo.it

a 13 anni assiste allomicidio della madre e implora il patrigno di risparmiarla lui le spara in faccia ma la ragazza si salva miracolo di natale

© Leggo.it - A 13 anni assiste all?omicidio della madre e implora il patrigno di risparmiarla: lui le spara in faccia, ma la ragazza si salva. «Miracolo di Natale»

Leggi anche: Denuncia le violenze del patrigno ma il Codice rosso arriva al pm più di un mese dopo: Renata Trandafir e la madre Gabriela ammazzate a fucilate

Leggi anche: Faccia a faccia con un branco di cinghiali: “Per puro miracolo l’episodio non si è tramutato in tragedia”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

13 anni assiste allomicidioA 13 anni assiste all’omicidio della madre e implora il patrigno di risparmiarla: lui le spara in faccia, ma la ragazza si salva. «Miracolo di Natale» - Sono le parole di una ragazzina di 13 anni che ha assistito all'omicidio della madre da parte del patrigno. leggo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.