Colpita da un infarto miocardico acuto, alla vigilia di Natale, una donna di 104 anni di Melfi (Potenza) è stata salvata ieri sera nell’ospedale San Carlo di Potenza grazie a «un delicato intervento di angioplastica coronarica», eseguito dall’equipe di Cardiologia invasiva. Ne ha dato notizia la stessa Azienda ospedaliera regionale. La donna è stata trasferita dalla propria abitazione a Melfi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - A 104 anni colpita da un infarto alla vigilia di Natale: salvata con un’angioplastica d’urgenza

Leggi anche: Colpita da un infarto a 104 anni, anziana salvata all’ospedale di Potenza: l’intervento nel giorno della vigilia di Natale

Leggi anche: Ha un infarto a 104 anni, salvata alla vigilia di Natale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Potenza, colpita da infarto a 104 anni: salvata alla vigilia di Natale; Colpita da un infarto a 104 anni, anziana salvata all’ospedale di Potenza: l’intervento nel giorno della vigilia di Natale; Ha un infarto a 104 anni, salvata alla vigilia di Natale; Anziana di 104 anni ha un infarto e viene salvata dai medici: l'intervento d'urgenza nel giorno della vigilia di Natale.

Potenza, colpita da infarto a 104 anni: salvata alla vigilia di Natale - A salvare l’anziana è stato l’intervento tempestivo dell’équipe di Cardiologia dell’ospedale San Carlo di Potenza, che ha eseguito un’angioplastica d’urgenza. tg24.sky.it