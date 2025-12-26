A 104 anni colpita da un infarto alla vigilia di Natale | salvata con un’angioplastica d’urgenza
Colpita da un infarto miocardico acuto, alla vigilia di Natale, una donna di 104 anni di Melfi (Potenza) è stata salvata ieri sera nell’ospedale San Carlo di Potenza grazie a «un delicato intervento di angioplastica coronarica», eseguito dall’equipe di Cardiologia invasiva. Ne ha dato notizia la stessa Azienda ospedaliera regionale. La donna è stata trasferita dalla propria abitazione a Melfi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Colpita da un infarto a 104 anni, anziana salvata all’ospedale di Potenza: l’intervento nel giorno della vigilia di Natale
Leggi anche: Ha un infarto a 104 anni, salvata alla vigilia di Natale
Potenza, colpita da infarto a 104 anni: salvata alla vigilia di Natale; Colpita da un infarto a 104 anni, anziana salvata all’ospedale di Potenza: l’intervento nel giorno della vigilia di Natale; Ha un infarto a 104 anni, salvata alla vigilia di Natale; Anziana di 104 anni ha un infarto e viene salvata dai medici: l'intervento d'urgenza nel giorno della vigilia di Natale.
Potenza, colpita da infarto a 104 anni: salvata alla vigilia di Natale - A salvare l’anziana è stato l’intervento tempestivo dell’équipe di Cardiologia dell’ospedale San Carlo di Potenza, che ha eseguito un’angioplastica d’urgenza. tg24.sky.it
Sopravvive a un infarto a 104 anni, l'intervento alla vigilia di Natale - Colpita da un infarto miocardico acuto, alla vigilia di Natale, una donna di 104 anni di Melfi (Potenza) è stata salvata ieri sera nell'ospedale San Carlo di Potenza grazie a "un delicato intervento d ... ansa.it
Paziente di 104 anni supera un infarto grazie a un intervento salvavita - Eugenio Stabile, ha eseguito con successo un delicato intervento di angioplastica coronarica su una paziente di 104 anni di melfi colpita da infarto ... rainews.it
"Abbiamo parlato tutta la sera, ero rimasta colpita da questa sua attenzione nei miei confronti. Anni dopo mi ha confessato che era rimasto così a lungo e così attento perché, a me, avendo una mini di jeans piuttosto stretta, si vedevano le mutande" Enrico Papi - facebook.com facebook
Una donna di 33 anni è stata colpita nel centro di Palermo da un colpo di fucile sparato da un uomo, forse per un regolamento di conti. Non era lei l'obiettivo dell'agguato. Fuggendo, l'uomo ha anche investito due pedoni x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.