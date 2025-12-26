9 minuti con l' Arcivescovo Bellandi sui festeggiamenti | Siate responsabili
Torna l’appuntamento, oggi, 26 dicembre, con "9 minuti", la video-intervista dell'ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.I temiL’Arcivescovo, in particolare, si è soffermato sui nuovi appuntamenti liturgici di queste festività, in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
