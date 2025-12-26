Il Giappone ha deciso di rafforzare ulteriormente la propria capacità militare in concomitanza con l'acuirsi delle tensioni con la Cina. Notizia delle ultime ore, il governo guidato dalla premier Takaichi Sanae ha confermato le indiscrezioni di un aumento monstre del budget destinato alla Difesa per il prossimo anno: oltre 9.000 miliardi di yen, che fanno circa 58 miliardi di dollari, in crescita del 9,4% rispetto alla precedente cifra stanziata per il medesimo dossier. La somma fa parte di una manovra record da quasi 800 miliardi di dollari e rientra nel quarto anno del programma quinquennale del Giappone per raddoppiare la spesa annuale per gli armamenti al 2% del Pil. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 59 miliardi per contrastare la Cina: è corsa al riarmo per il Giappone

Leggi anche: In Parlamento una corsa al riarmo da 4,5 miliardi

Leggi anche: Corsa al riarmo, Berlino spende sette miliardi per caccia, satelliti e un nuovo centro spaziale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

59 miliardi per contrastare la Cina: è corsa al riarmo per il Giappone - Il governo della premier conservatrice Sanae Takaichi ha confermato l'inversione di rotta del Giappone in campo militare approvando un budget record alla difesa per il prossimo anno e accelerando sul ... msn.com