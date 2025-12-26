5,6 milioni in 24 ore | Checco Zalone da record a Natale con Buen Camino

Anche in un periodo di enorme difficoltà per il cinema in sala – specie in Italia – Checco Zalone non tradisce e regala un record da annali al box office italiano: Buen Camino, il nuovo film del comico pugliese, diretto dal sodale Gennaro Nunziante, ha raggiunto in una sola giornata di programmazione, quella natalizia, l’incredibile cifra di 5.614.751 euro, arrotondabili a 5.671.922 euro, se si includono nel conto le anteprime notturne della Vigilia. Cifre – come ci ricorda Cinetel – ben lontane dai gargantueschi esordi di Quo vado (7.360.192 euro) e Tolo tolo (8.887.696 euro) – che però beneficiarono dell’uscita a Capodanno – ma che bastano a consegnare a Zalone il record per il maggior incasso nella giornata del 25 dicembre, nella storia del cinema italiano. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - 5,6 milioni in 24 ore: Checco Zalone da record a Natale con Buen Camino Leggi anche: Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale Leggi anche: Record per Checco Zalone al cinema a Natale: i dati di Buen Camino non si registravano dal 2011 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Deco Industrie, nel 2025 ricavi a 258 milioni (+12%); Dal palinsesto al fai-da-te: così il 2025 ha cambiato il prime time televisivo; Il token APT di Aptos cala mentre segue la debolezza più ampia del mercato delle criptovalute; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «OLTRE 1,6 MILIONI DI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE, SALE L’ETÀ. I FONDI SUPERANO I 125 MILIARDI. Checco Zalone, boom in sala: «Buen Camino» incassa subito 5,6 milioni - Esordio boom per Buen Camino, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante uscita il giorno di Natale che traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non ... ilsole24ore.com Deco Industrie, nel 2025 ricavi a 258 milioni (+12%) - È il preconsuntivo di Deco Industrie, cooperativa specializzata nella produzioni di beni del largo consumo confezionato ne ... msn.com

Where Winds Meet ha totalizzato due milioni di giocatori in 24 ore - NetEase Games ha annunciato che Where Winds Meet ha totalizzato oltre due milioni di giocatori in ventiquattro ore fra PC e PS5: un risultato davvero importante per l'MMORPG free- multiplayer.it

Nel primo giorno di programmazione, a Natale, Buen Camino di Checco Zalone incassa 5,6 milioni di euro, pari a 680 mila presenze. Gli altri Lontanissimi. #BuenCamino #CheccoZalone #BoxOffice #CinemaItaliano #NataleAlCinema #Incassi #Record x.com

"BUEN CAMINO" CON CHECCO ZALONE DEBUTTA CON 5,7 MILIONI DI EURO NEL GIORNO DI NATALE, IL MIGLIOR RISULTATO DI SEMPRE. "AVATAR: FUOCO E CENERE" QUASI 900 MILA EURO, "NORIMBERGA" TERZO DAVANTI A "ZOOTROPOLIS - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.