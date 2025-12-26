39 grammi di cocaina in tasca Arrestato processato e rimesso in libertà
Lo hanno arrestato il 23 dicembre. Con sé aveva 39 grammi di cocaina. Il giorno della vigilia di Natale invece è comparso davanti al giudice del tribunale di Arezzo per il giudizio in direttissima. Colpevole, arresto convalidato sebbene rimesso in libertà con il divieto di dimora in provincia in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Sorpreso in auto con 68 grammi di hashish: arrestato e rimesso in libertà
Leggi anche: Fiuggi. Operazione antidroga a cura dei Carabinieri. 39enne del posto sorpreso e arrestato con in tasca 30 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio
Gli trovano la cocaina in tasca, arrestato e rimesso in libertà per Natale, con divieto di dimora in provincia di Arezzo; Con droga e soldi in tasca: arrestato un giovane a Sassari.
Gli trovano la cocaina in tasca, arrestato e rimesso in libertà per Natale, con divieto di dimora in provincia di Arezzo - Aveva 39 grammi di cocaina in tasca, è stato fermato e arrestato dai carabinieri mentre viaggiava in auto nella zona dell'outlet della Valdichiana, a Foiano della Chiana. corrierediarezzo.it
Sassari, cocaina in tasca e in casa: arrestato - Sassari È stato arrestato un giovane trovato in possesso di cocaina e di 350 euro in contanti durante un controllo della Polizia. msn.com
Cocaina in tasca, nei guai un 33enne - droga delle fiamme gialle: aveva con sé undici grammi di cocaina in... ilrestodelcarlino.it
BRINDISI La Polizia di Stato sequestra oltre 60 grammi di cocaina già suddivisa in dosi durante una perquisizione domiciliare: il trentenne, ai domiciliari, è stato condotto in carcere. L’indagine è nella fase preliminare e la colpevolezza dovrà essere accerta - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.