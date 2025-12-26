39 grammi di cocaina in tasca Arrestato processato e rimesso in libertà

Lo hanno arrestato il 23 dicembre. Con sé aveva 39 grammi di cocaina. Il giorno della vigilia di Natale invece è comparso davanti al giudice del tribunale di Arezzo per il giudizio in direttissima. Colpevole, arresto convalidato sebbene rimesso in libertà con il divieto di dimora in provincia in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

