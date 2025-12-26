Il 27 dicembre è il 361º giorno del calendario gregoriano. Mancano 4 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Se il vento di San Giovanni soffia forte, l’inverno dura poco.Santo del giorno: San Giovanni (Apostolo ed Evangelista)San Giovanni, “l’Apostolo prediletto”, è celebrato il 27. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: 27 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Leggi anche: 27 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

27 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Sabato 27 dicembre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno; Giovedì 25 dicembre - Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; L’oroscopo del sabato, ecco i segni fortunati per il 27 dicembre e le previsioni.

27 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 27 dicembre è il 361º giorno del calendario gregoriano. veronasera.it

Almanacco del 27 December 2025 - Almanacco del giorno — 27 dicembre 2025 Mentre l’inverno avvolge la natura con il suo manto silenzioso, le giornate brevi ci invitano a riflettere e a trovare calore nei piccoli momenti. tuttogreen.it