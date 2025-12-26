27 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 27 dicembre è il 361º giorno del calendario gregoriano. Mancano 4 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Se il vento di San Giovanni soffia forte, l’inverno dura poco.Santo del giorno: San Giovanni (Apostolo ed Evangelista)San Giovanni, “l’Apostolo prediletto”, è celebrato il 27. 🔗 Leggi su Veronasera.it
