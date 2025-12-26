Si era imbarcato su un volo intercontinentale non per viaggiare, ma con l’intenzione precisa di rubare oggetti di valore ai passeggeri della business class. Per questo Liu Ming, cittadino cinese di 26 anni, è stato c ondannato a 20 mesi di carcere da un tribunale di Singapore per un furto avvenuto a bordo di un volo Si ngapore Airlines. Secondo quanto emerso in aula, Liu aveva preso il volo da Dubai a Singapore il 7 agosto con un obiettivo chiaro: sottrarre beni di alto valore dai bagagli dei passeggeri della business class. Il giovane era seduto cinque file davanti a un uomo azero di 52 anni e una fila davanti alla moglie di quest’ultimo, che si è poi rivelata decisiva per sventare il furto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 26enne si imbarca in business class sul volo Dubai-Singapore per rubare nei bagagli degli altri passeggeri: bottino da 100 mila dollari, condannato a 20 mesi di carcere

Leggi anche: “Hanno falsificato i biglietti della business class e si sono piazzati nelle poltrone da 3000 euro”: passeggeri beccati e cacciati dal volo Milano-New York

Leggi anche: Questo cane ha viaggiato in business class su un volo di 11 ore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

26enne si imbarca in business class sul volo Dubai-Singapore per rubare nei bagagli degli altri passeggeri: bottino da 100 mila dollari, condannato a 20 mesi di carcere - Si era imbarcato appositamente per rubare oggetti di valore ai passeggeri: scoperto dalla moglie della vittima, condannato a 20 mesi ... ilfattoquotidiano.it