26 dicembre Santo Stefano | aperti Uffizi Pitti Boboli e Galleria dell’Accademia
Firenze, 26 dicembre 2025 – Oggi è Santo Stefano, Natale è passato ma le feste natalizie non sono finite, anzi diventano un’occasione per visitare alcuni musei e fare un tuffo nella storia dell’arte. Porte aperte ad esempio ad Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, ma anche alla Galleria dell’Accademia. Molti musei della Direzione regionale della Toscana e nuovi Musei autonomi saranno aperti a Capodanno, domenica 4 gennaio gratis per la Domenica al museo e con biglietto ordinario lunedì 5 e per l’Epifania con le numerose mostre temporanee appena inaugurate e ancora in corso. Ecco le aperture nel dettaglio dei luoghi della cultura aperti in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Almanacco del 26 dicembre, si celebre Santo Stefano - Il 26 dicembre, noto in Italia come il giorno di Santo Stefano, rappresenta un momento di transizione che prolunga l’atmosfera del Natale intrecciandola con eventi di portata storica globale. infocilento.it
Perché il 26 dicembre celebriamo Santo Stefano Subito dopo il Natale, la liturgia ci invita a ricordare chi fu accanto a Gesù fin dai suoi primi passi nella storia della salvezza: i cosiddetti comites Christi, i “compagni di Cristo” nella testimonianza e nel marti facebook
