26 dicembre Santo Stefano | aperti Uffizi Pitti Boboli e Galleria dell’Accademia

Firenze, 26 dicembre 2025 – Oggi è Santo Stefano, Natale è passato ma le feste natalizie non sono finite, anzi diventano un’occasione per visitare alcuni musei e fare un tuffo nella storia dell’arte. Porte aperte ad esempio ad Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, ma anche alla Galleria dell’Accademia. Molti musei della Direzione regionale della Toscana e nuovi Musei autonomi saranno aperti a Capodanno, domenica 4 gennaio gratis per la Domenica al museo e con biglietto ordinario lunedì 5 e per l’Epifania con le numerose mostre temporanee appena inaugurate e ancora in corso. Ecco le aperture nel dettaglio dei luoghi della cultura aperti in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

