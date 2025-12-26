26 Dicembre 1194 nasce al mondo Federico II lo Stupor Mundi… Ecco cosa manca al Mondo

di Paolo Fedele * Forse il mondo non ha smesso di produrre uomini potenti; ha smesso di sopportare uomini intelligenti. Federico II lo fu fino all’eccesso, e come tutti gli eccessi risultò intollerabile. Non governava solo territori, ma tempi diversi: parlava una lingua che il suo secolo non era ancora pronto a capire. Nel suo regno il potere non urlava, scriveva. Si faceva legge, amministrazione, studio. Mentre l’Europa si accaniva a difendere dogmi a colpi di spada, Federico collezionava manoscritti, interrogava filosofi arabi, discuteva di falconeria come di diritto romano, convinto che l’universo fosse un sistema da comprendere, non un nemico da combattere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

