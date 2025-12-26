26 Dicembre 1194 nasce al mondo Federico II lo Stupor Mundi… Ecco cosa manca al Mondo
di Paolo Fedele * Forse il mondo non ha smesso di produrre uomini potenti; ha smesso di sopportare uomini intelligenti. Federico II lo fu fino all’eccesso, e come tutti gli eccessi risultò intollerabile. Non governava solo territori, ma tempi diversi: parlava una lingua che il suo secolo non era ancora pronto a capire. Nel suo regno il potere non urlava, scriveva. Si faceva legge, amministrazione, studio. Mentre l’Europa si accaniva a difendere dogmi a colpi di spada, Federico collezionava manoscritti, interrogava filosofi arabi, discuteva di falconeria come di diritto romano, convinto che l’universo fosse un sistema da comprendere, non un nemico da combattere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Il Museo Federico II Stupur Mundi si trasforma in un set cinematografico: al via le scene del nuovo con Riccardo Scamarcio
Leggi anche: Gospel, jazz e tradizione popolare: a Natale torna lo "Stupor Mundi Festival"
Il compleanno dell'Imperatore Federico II nella mostra immersiva che racconta lo stupor mundi. Le foto; Riccardo Scamarcio sarà Federico II; Il compleanno dell'imperatore Federico II di Svevia e la sua eredità: ad Andria ancora pochi giorni per il viaggio immersivo sullo stupor mundi; Un weekend tutto natalizio: ecco cosa fare in Puglia e Basilicata dal 26 al 28 dicembre.
Venerdì 26 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Un augurio per questa giornata di festa e l'oroscopo segno per segno. nostrofiglio.it
Il 26 dicembre 1951 nasce a Dayton (Ohio) il grande chitarrista statunitense John Scofield. Dopo l'esperienza con Gary Burton e Gerry Mulligan (1974), approda nella formazione di Billy Cobham e successivamente (1976) nel quartetto formato da Cobham con - facebook.com facebook
Il 25 dicembre 1836 nasce a #NizzaMonferrato (At) Francesco Cirio, fondatore dell'azienda di conserve Cirio #storiedelpiemonte x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.