2025 l'addio di Theo Hernandez al Milan | Volevo restare Quando un dirigente …

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan durante l'estate 2025 ha ceduto anche Theo Hernandez, passato all'Al-Hilal. Il terzino francese ha detto la sua di recente. Un estratto da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Milan, Theo Hernandez: “Non volevo andare via. Quello che hanno detto su di me è falso”

Leggi anche: Theo Hernandez: «Non volevo lasciare il Milan. Io e Calabria andammo a Milanello con la maglia di Maldini, a qualcuno non piacque»

Ex Milan Theo Hernandez | L’addio di Maldini? Mi sono sentito spaesato; Theo Hernandez si toglie più di un sassolino | Dopo l’addio di Maldini tutto è peggiorato non sarei mai andato via dal Milan Finché ci saranno certe persone in società non tornerò!.

Theo Hernandez scuote il Milan: le rivelazioni dell'ex - L'ex calciatore rossonero Theo Hernanez si è tolto alcuni sassolini sul Milan, il suo addio e anche la situazione di Mike Maignan.

Theo Hernandez: l'addio e le ombre tra campo e contratto - Theo Hernandez, le parole del terzino francese riecheggiano ancora in casa rossonera: la dirigenza è rimasta scottata soprattutto da questi aspetti Il rapporto tra il Milan e Theo Hernandez si è chius ...

Calciomercato Juventus News/ Theo Hernandez, incredibile scambio con Vlahovic con il Milan (17 giugno 2025) - Hilal di Simone Inzaghi, un'offerta da 18 milioni annui che però non ha convinto il francese.

Milan - Theo duro contro Furlani: “Mi ha cacciato”

Video Milan - Theo duro contro Furlani: “Mi ha cacciato”

