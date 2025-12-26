17enne con machete e droga Denunciato

12.21 Un ragazzo di 17 anni è stato trovato dai Carabinieri di Guastalla (Reggio Emilia) in possesso di droga già divisa in dosi e di un bilancino elettronico di precisione. E' successo dopo la segnalazione di un privato cittadino. Il giovane aveva con sé anche un machete di una lunghezza di 60 centimetri. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e porto di armi, il ragazzo è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minori di Bologna. L'adolescente è residente in un Comune della Bassa reggiana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

