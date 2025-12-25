Zelensky | Tutti vorremmo che Putin muoia ma a Dio chiediamo solo la pace
(Agenzia Vista) Kiev, 25 dicembre 2025 "Caro popolo, da tempi antichi gli ucraini hanno creduto che nella notte di Natale i cieli si aprano. E se si racconta loro il proprio sogno, esso certamente si realizzerà. Oggi il sogno di tutti noi è uno solo. E un solo desiderio esprimeremo, per tutti. 'Che lui (Putin) muoi', ognuno di noi dice tra sé e sé. Ma quando ci rivolgiamo a Dio, naturalmente chiediamo di più. Chiediamo la pace per l'Ucraina. Per questo lottiamo. E per questo preghiamo. E ce lo meritiamo. Che ogni famiglia ucraina viva nell'armonia. Che ogni bambino ucraino gioisca di un regalo, sorrida, conservi quella così importante fede infantile nel bene e nel miracolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Tutti sogniamo che lui (Putin) muoia, ma chiediamo la pace”. Bombardieri russi sul mare di Barents
Leggi anche: Zelensky: "Ognuno si augura la morte Putin ma a Dio chiediamo pace"
Guerra Ucraina Russia, leader Ue: Forza multinazionale. Trump: Vicini alla pace; VIDEO | Putin prende in giro Zelensky: Un attore di talento, noi nel 2026 vogliamo la pace; Putin non cede sui territori: «Palla a Kiev e all'Europa. Fermo i raid se l'Ucraina vota»; Putin | Per il 2026 vorremmo la pace in Ucraina Siamo pronti a negoziare.
Zelensky: "Tutti vorremmo che Putin muoia, ma a Dio chiediamo solo la pace" - "Caro popolo, da tempi antichi gli ucraini hanno creduto che nella notte di Natale i cieli si aprano. ilgiornale.it
Guerra Ucraina, Zelensky: “Per Natale abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia”, Mosca: “È pieno d’odio” - Nel suo messaggio di Natale, Zelensky ha parlato di un "sogno condiviso", la morte di Vladimir Putin, senza mai nominarlo ... fanpage.it
Zelensky per Natale: 'Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia' - Zelensky ha salutato gli ucraini alla vigilia di Natale, affermando che, "nonostante tutte le sofferenze che ha portate", la Russia non è in grado di "occupare" ciò che più conta: l'unità dell'Ucraina ... msn.com
Zelensky: Tutti vorremmo che Putin muoia, ma a Dio chiediamo solo la pace
«Oggi abbiamo tutti un sogno – confessa Zelensky a proposito del presidente russo -: che possa morire» - facebook.com facebook
Zelensky augura la morte di Putin nel suo messaggio di Natale: "Caro popolo, fin dall'antichità gli ucraini credevano che nella notte di Natale i cieli si aprissero. E se raccontate loro un sogno, questo si avvererà sicuramente. Oggi abbiamo tutti un sogno. E un x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.