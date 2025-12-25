(Agenzia Vista) Kiev, 25 dicembre 2025 "Caro popolo, da tempi antichi gli ucraini hanno creduto che nella notte di Natale i cieli si aprano. E se si racconta loro il proprio sogno, esso certamente si realizzerà. Oggi il sogno di tutti noi è uno solo. E un solo desiderio esprimeremo, per tutti. 'Che lui (Putin) muoi', ognuno di noi dice tra sé e sé. Ma quando ci rivolgiamo a Dio, naturalmente chiediamo di più. Chiediamo la pace per l'Ucraina. Per questo lottiamo. E per questo preghiamo. E ce lo meritiamo. Che ogni famiglia ucraina viva nell'armonia. Che ogni bambino ucraino gioisca di un regalo, sorrida, conservi quella così importante fede infantile nel bene e nel miracolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zelensky: "Tutti vorremmo che Putin muoia, ma a Dio chiediamo solo la pace"

