Nel suo discorso di Natale Volodymyr Zelensky si è rivolto al Paese con un messaggio in cui ha sottolineato che, pur tra le sofferenze causate dalla guerra, la Russia non può prendere ciò che per l’Ucraina è essenziale: «la coesione nazionale. Celebriamo il Natale in un momento difficile. Purtroppo, non tutti siamo a casa stasera. Purtroppo, non tutti hanno ancora una casa. E purtroppo, non tutti sono con noi stasera. Ma nonostante tutte le sofferenze portate dalla Russia, non è in grado di occupare o bombardare ciò che più conta. Questo è il nostro cuore ucraino, la nostra fiducia reciproca e la nostra unità». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Zelensky: «Sogniamo che Putin muoia»

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Tutti sogniamo che lui (Putin) muoia, ma chiediamo la pace”. Bombardieri russi sul mare di Barents

Leggi anche: Ucraina, nuovo piano di pace in 20 punti. Zelensky: “Abbiamo tutti un sogno, che lui (Putin) muoia”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sogniamo che Putin muoia. E di più, la pace. Il discorso di Natale di Zelensky; Sogniamo che (Putin) muoia, ma chiediamo la pace: il messaggio di Natale di Zelensky; Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Zelensky e il discorso di Natale in cui evoca Putin e gli augura la morte. «Quest'anno Putin non farà il suo discorso al Parlamento»; Il discorso di Natale di Zelensky che evoca Putin | Sognare che muoia? Noi chiediamo di più | la pace | E apre alla zona smilitarizzata.

"Sogniamo che Putin muoia. E di più, la pace". Il discorso di Natale di Zelensky - Il presidente parla del "sogno condiviso" degli ucraini: "ma quando ci rivolgiamo a Dio chiediamo qualcosa di più grande. huffingtonpost.it