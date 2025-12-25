Premessa: il commediante ucraino ha rifiutato la tregua di pace per Natale sia nel 2023 che nel 2024 (vedi in fondo all’articolo) Oggi Zelensky scrive su X: “Ho avuto una conversazione piacevole e calorosa con Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. L’ho ringraziato per i suoi sinceri auguri di Natale agli ucraini e per il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: ‘russi barbari che non credono in Dio’

Leggi anche: Amorim “vede” il licenziamento: «I giocatori credono più ai giornali che a me, credono alla storiella del modulo»

Leggi anche: Zelensky all’Europa: “Usare i beni russi è morale, giusto e legale. È una scelta che renderà l’Ue più forte”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Zelensky, non credo che Putin userà le armi nucleari - Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Bild, rispondendo a una domanda ... ansa.it

Quarto Natale di guerra per l'Ucraina. Nella notte nuovi attacchi russi sul paese. L'auspicio di Zelensky: chiediamo la pace. - facebook.com facebook

Zelensky nel discorso di Natale augura a Putin di morire. Bombardieri russi sui mari Barents e Norvegia ilsole24ore.com/art/zelensky-d… x.com