Zelensky | Ognuno si augura la morte Putin ma a Dio chiediamo pace

"Celebriamo il Natale in tempi difficili. Purtroppo non siamo tutti a casa, e non tutti noi, purtroppo, hanno una casa. Ma nonostante i problemi che la Russia ha portato, non è in grado di occupare o bombardare la cosa più importante. Il nostro cuore ucraino. La nostra fede reciproca e la nostra unità". È uno dei passaggi del messaggio che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto al Paese in occasione del Natale. "Oggi, gli ucraini festeggiano il Natale insieme nella stessa data, come una grande famiglia", ha aggiunto Zelensky. Ha poi sottolineato che i sogni di tutti gli ucraini in questi giorni sono simili, riferendosi alle possibili sorte di Vladimir Putin, che non nomina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

