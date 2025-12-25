Venti di guerra nel nord Europa. Caccia russi con capacità nucleare hanno effettuato un volo “programmato” sul mare di Norvegia e sul mare di Barents, s pingendo “aerei da combattimento di Paesi stranieri” a scortarli. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, senza specificare né la data dei voli dei Tu-95 né i Paesi che hanno dispiegato gli aerei di sorveglianza. “I bombardieri strategici e i vettori missilistici russi Tu-95MS hanno effettuato un volo di routine sulle acque neutrali del mare di Barents e del mare di Norvegia – ha affermato il ministero – In alcune fasi del percorso, i bombardieri a lungo raggio sono stati scortati da caccia di Paesi stranieri”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Zelensky: “Lavoriamo per la pace e sogniamo la morte di Putin”. Caccia russi sorvolano la Norvegia

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Tutti sogniamo che lui (Putin) muoia, ma chiediamo la pace”. Bombardieri russi sul mare di Barents

Leggi anche: Ucraina, bombardieri russi sui mari Barents e Norvegia. Zelensky: “Ognuno di noi si augura la morte di Putin”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"Sogniamo che (Putin) muoia, ma chiediamo la pace": il messaggio di Natale di Zelensky - Ma nonostante i problemi che la Russia ha portato, non è in grado di occupare o ... ilgiornale.it