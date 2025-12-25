Zelensky la rabbia nel discorso di Natale | Abbiamo tutti un sogno che Putin muoia
Nel messaggio di Natale rivolto alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scelto toni duri ma carichi di significato simbolico, tornando a ribadire che la Russia, nonostante la guerra e le sofferenze inflitte al Paese, non è riuscita a spezzare l’unità dell’Ucraina. Nel passaggio più discusso del discorso, Zelensky ha anche evocato, senza mai citarlo direttamente, un auspicio sulla morte di Vladimir Putin, definendolo un “sogno condiviso” da molti ucraini. L’unità come valore che la guerra non può distruggere. Zelensky ha aperto il suo intervento ricordando il contesto drammatico in cui il Paese celebra il Natale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: “Tutti abbiamo un sogno: che muoia”: Zelensky evoca Putin (senza nominarlo) nel discorso di Natale
Leggi anche: Il discorso di Natale di Zelensky: "Abbiamo tutti un sogno: che Putin muoia"
Il Natale di Zelensky: tra preghiera e stoccata a Putin.
“Tutti abbiamo un sogno: che muoia”: Zelensky evoca Putin (senza nominarlo) nel discorso di Natale - Il presidente ucraino nel suo discorso per il Natale: "Tutti abbiamo un sogno". ilfattoquotidiano.it
Zelensky: «Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia». La proposta di una zona economica libera nel Donbass e il referendum - È questo il pensiero che, secondo Volodymyr Zelensky, attraversa la mente di ogni ucraino in questo momento. leggo.it
Zelensky e il discorso di Natale, velata stoccata a Putin: "Abbiamo tutti un sogno, che muoia" - Natale in tempo di guerra: Zelensky celebra l’unità ucraina e lancia una dura allusione a Putin. notizie.it
Zelensky ha affermato che non c'è al momento consenso con gli Stati Uniti sui territori e sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia nell'ultimo piano. Il piano di pace prevede che Stati Uniti, Ucraina e Russia gestiscano la centrale nucleare, ha detto il leader ucrain - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.