Nel messaggio di Natale rivolto alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scelto toni duri ma carichi di significato simbolico, tornando a ribadire che la Russia, nonostante la guerra e le sofferenze inflitte al Paese, non è riuscita a spezzare l’unità dell’Ucraina. Nel passaggio più discusso del discorso, Zelensky ha anche evocato, senza mai citarlo direttamente, un auspicio sulla morte di Vladimir Putin, definendolo un “sogno condiviso” da molti ucraini. L’unità come valore che la guerra non può distruggere. Zelensky ha aperto il suo intervento ricordando il contesto drammatico in cui il Paese celebra il Natale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Zelensky, la rabbia nel discorso di Natale: “Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia”

Il Natale di Zelensky: tra preghiera e stoccata a Putin.

