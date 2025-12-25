Zelensky il messaggio di Natale | ‘Possa morire’ la frase su Putin? fa discutere

(Adnkronos) – "Condividiamo un sogno, esprimiamo un desiderio per tutti noi: possa morire". Un passaggio del messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella notte di Natale non passa inosservato e finisce sotto i riflettori dei media, in particolare britannici, che si soffermano sui sottotitoli in inglese. Nel messaggio, a cui danno risalto soprattutto Times e . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

zelensky messaggio natale 8216possaZelensky apre alla smilitarizzazione del Donbass e lancia un messaggio durissimo a Putin nel discorso di Natale - In un Natale segnato da droni, esplosioni e raid, Zelensky parla di unità nazionale, propone una zona smilitarizzata nel Donbass e cita il “sogno” della morte di Putin, ribadendo la volontà di pace pe ... msn.com

zelensky messaggio natale 8216possa"Sogniamo che (Putin) muoia, ma chiediamo la pace": il messaggio di Natale di Zelensky - Ma nonostante i problemi che la Russia ha portato, non è in grado di occupare o ... ilgiornale.it

zelensky messaggio natale 8216possaZelensky nel discorso di Natale: «Abbiamo tutti un sogno, che Putin muoia» - Alla vigilia di Natale, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivolto un messaggio agli ucraini, sostenendo che, «nonostante tutte le sofferenze che ha portato», la Russia non è in grado di «occupare» c ... lasicilia.it

