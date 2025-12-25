Zelensky e l' augurio che Putin muoia la Russia | Pieno d' odio e inadeguato

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca, 25 dic. (Adnkronos) - "Pieno d'odio e inadeguato". La Russia ha replicato così, condannandolo, al discorso di Natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui auspica che Vlaidmir Putin "possa morire". Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass, ha definito le affermazioni di Zelensky "incivili e cariche di odio", facendolo apparire come una "persona inadeguata". E ha poi aggiunto che "viene spontaneo chiedersi se sia in grado di prendere decisioni responsabili in direzione di una soluzione politico-diplomatica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

zelensky e l augurio che putin muoia la russia pieno d odio e inadeguato

© Iltempo.it - Zelensky e l'augurio che Putin muoia, la Russia: "Pieno d'odio e inadeguato"

Leggi anche: Zelensky a Putin: "Un sogno, che muoia". Mare di Barents, scontro Russia-Nato

Leggi anche: Zelensky: «Sogniamo che Putin muoia»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Zelensky per Natale: 'Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia'; Gli auguri di Natale di Zelensky all'Ucraina: Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande; Sogniamo che Putin muoia. E di più, la pace. Il discorso di Natale di Zelensky; Il Natale di Zelensky: tra preghiera e stoccata a Putin.

zelensky augurio putin muoiaZelensky e l’augurio che Putin muoia, la Russia: “Pieno d’odio e inadeguato” - La Russia ha replicato così, condannandolo, al discorso di Natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui auspica che Vlaidmir Putin “possa morire”. sassarinotizie.com

zelensky augurio putin muoiaGli auguri di Natale di Zelensky all’Ucraina: “Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande” - Il messaggio di speranza di Zelensky alla nazione citando Putin: "Chiediamo che questo possa essere l'ultimo Natale di guerra ... fanpage.it

zelensky augurio putin muoia"Sogniamo che Putin muoia. E di più, la pace". Il discorso di Natale di Zelensky - Il presidente parla del "sogno condiviso" degli ucraini: "ma quando ci rivolgiamo a Dio chiediamo qualcosa di più grande. huffingtonpost.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.