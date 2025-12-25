«Sin dai tempi più antichi, gli ucraini credono nel fatto che la notte di Natale dischiude i Cieli. E che esprimendo un sogno, questo si realizza. Oggi tutti noi condividiamo un sogno e abbiamo un unico desiderio per tutti noi. "Che lui possa morire", potrebbe dire tra sé ciascuno di noi. Ma quando ci volgiamo a Dio, noi di certo aspiriamo a qualcosa di più grande». E’ un passaggio del discorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Zelensky e il sogno: "Pace per l'Ucraina. E che lui muoia..."

Leggi anche: Ucraina, Zelensky e il sogno: "La pace. E che lui muoia..."

Leggi anche: Ucraina, nuovo piano di pace in 20 punti. Zelensky: “Abbiamo tutti un sogno, che lui (Putin) muoia”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Zelensky nel discorso di Natale: Il sogno è la pace e che lui muoia; Guerra Ucraina–Russia. Zelensky nel discorso di Natale, “Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia”; Zelensky per Natale: 'Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia'; Il Natale di Zelensky: tra preghiera e stoccata a Putin.

Ucraina, nuovo piano di pace in 20 punti. Zelensky: “Abbiamo tutti un sogno, che lui (Putin) muoia” - Kiev ha elaborato assieme agli Usa un altro documento da presentare a Mosca. msn.com