«Sin dai tempi più antichi, gli ucraini credono nel fatto che la notte di Natale dischiude i Cieli. E che esprimendo un sogno, questo si realizza. Oggi tutti noi condividiamo un sogno e abbiamo un unico desiderio. “Che lui possa morire” ». Queste, le parole del leader ucraino Volodymyr Zelensky e un riferimento fin troppo esplicito a Vladimir Putin. Mosca, che dire, proprio non ha apprezzato: “Meleducato”. Il discorso di Zelensky e la risposta di Mosca. Non è il discorso natalizio che molti si aspettavano. Accanto all’augurio di morte rivolto al presidente russo, Zelensky ha però ribadito l’obiettivo politico dichiarato dall’inizio della guerra: «Chiediamo la pace per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Zelensky augura la morte a Putin nel discorso di Natale. L’ira del Cremlino: “Funesto e inadeguato”

Leggi anche: Cremlino: “Putin ha fatto gli auguri di Natale a Trump. Zelensky inadeguato per chiudere la guerra”

Leggi anche: Zelensky: "Ognuno si augura la morte Putin ma a Dio chiediamo pace"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Zelensky: Ognuno si augura la morte Putin ma a Dio chiediamo pace; Zelensky per Natale: 'Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia'; Guerra Ucraina Russia, Zelensky al Consiglio Ue: Senza aiuti non ci restano difese; Zelensky apre su una zona demilitarizzata nell'Ucraina orientale.

Zelensky augura a Putin di morire. Il Cremlino: «Inadeguato, maleducato, funesto» - 95MS hanno effettuato una missione di volo pianificata e sono stati accompagnati da caccia stranieri in alcune aree ... ilsole24ore.com