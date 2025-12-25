Zelensky augura la morte a Putin nel discorso di Natale L’ira del Cremlino | Funesto e inadeguato
«Sin dai tempi più antichi, gli ucraini credono nel fatto che la notte di Natale dischiude i Cieli. E che esprimendo un sogno, questo si realizza. Oggi tutti noi condividiamo un sogno e abbiamo un unico desiderio. “Che lui possa morire” ». Queste, le parole del leader ucraino Volodymyr Zelensky e un riferimento fin troppo esplicito a Vladimir Putin. Mosca, che dire, proprio non ha apprezzato: “Meleducato”. Il discorso di Zelensky e la risposta di Mosca. Non è il discorso natalizio che molti si aspettavano. Accanto all’augurio di morte rivolto al presidente russo, Zelensky ha però ribadito l’obiettivo politico dichiarato dall’inizio della guerra: «Chiediamo la pace per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
