I bombardieri strategici russi Tu-95MS hanno condotto un’operazione di volo programmata sopra le acque internazionali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa di Mosca, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass. Durante la missione, durata complessivamente più di sette ore — come precisato dal dicastero — i velivoli sono stati affiancati dai caccia Su-33 della Marina russa. Le autorità militari hanno inoltre segnalato che "In alcune fasi del percorso, i bombardieri a lungo raggio sono stati scortati da caccia stranieri", da jet Nato. Insomma, altissima tensione nel giorno di Natale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Zelensky a Putin: "Un sogno, che muoia". Mare di Barents, scontro Russia-Nato

