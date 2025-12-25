Nel loro secondo incontro del Gruppo A, Zambia e Comore sono già di fronte ad un impegno potenzialmente decisivo. Gli zambiani infatti sono secondi nel girone a pari punti con il Mali dopo il pareggio per 1-1 nella partita d’esordio, mentre gli uomini di Stefano Cusin sono ultimi in classifica dopo la prevedibile sconfitta per 2-0 contro i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Zambia-Comore (Coppa d’Africa, 26-12-2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche: Zambia-Comore (Coppa d’Africa, 26-12-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Zambia-Comore (Coppa d’Africa, 26-12-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Zambia-Comore seconda giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Zambia-Comore Coppa d’Africa 26-12-2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici; Marocco-Mali Coppa d’Africa 26-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Mali-Zambia prima giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla.

Coppa d’Africa 2025: Zambia-Comore, le probabili formazioni - Comore per la seconda giornata del Gruppo A di Coppa d'Africa 2025. sportal.it