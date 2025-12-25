Nel loro secondo incontro del Gruppo A, Zambia e Comore sono già di fronte ad un impegno potenzialmente decisivo. Gli zambiani infatti sono secondi nel girone a pari punti con il Mali dopo il pareggio per 1-1 nella partita d’esordio, mentre gli uomini di Stefano Cusin sono ultimi in classifica dopo la prevedibile sconfitta per 2-0 contro i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Zambia-Comore (Coppa d’Africa, 26-12-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Dopo il match inaugurale tra Marocco e Comore, prosegue la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa: oggi 3 match Mali-Zambia Ore 15:00 - Canale 60 DTT Sudafrica-Angola Ore 18:00 - Canale 60 DTT Egitto-Zimbabwe x.com

Straordinaria partita di Pandor Il portiere delle Comore dal cognome natalizio risulta essere il migliore in campo nel match di ieri contro i Leoni dell' Atlante con un rigore parato ed almeno altri tre interventi eccezionali. Le storie dei portieri delle Comore i - facebook.com facebook