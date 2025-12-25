Yamal in vacanza a Dubai non resiste e si mette a giocare in spiaggia con i ragazzini

Roma, 25 dicembre 2025 - Lamine Yamal, in vacanza a Dubai, si ferma in spiaggia a giocare a calcio con dei ragazzini e il video è subito virale. Il talento 18enne del Barcellona, sempre molto riservato, ha postato alcune foto dall'aereo e con la famiglia.????????????????????????????????????? #??????????????????????????????????????????? pic.twitter.comZkeirQrTqN —???????????????????????????? (@mubarakalzaabim) December 25, 2025 Ma passeggiando sul lungo mare ha deciso di accontentare la richiesta di alcuni bambini e si è messo a giocare con loro, probabilmente facendogli un regalo di Natale indimenticabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Yamal in vacanza a Dubai non resiste e si mette a giocare in spiaggia con i ragazzini Leggi anche: L’ex stella del Marocco mette in dubbio la decisione di Lamine Yamal di giocare per la Spagna e dice che “lo avremmo amato di più” Leggi anche: Lepore cede ai proPal: "No a Virtus-Maccabi". Ma Piantedosi resiste: "Si può giocare" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Yamal in vacanza a Dubai non resiste e si mette a giocare in spiaggia con i ragazzini - Il talento del Barcellona resterà negli Emirati Arabi Uniti fino a domenica per il gala dei Globe Soccer Awards ... sport.quotidiano.net

Yamal in relax a Dubai, gioca in spiaggia con dei ragazzini - Sole e mare accomunano i post di tanti campioni del calcio che sono riusciti a ritagliarsi qualche giorno di vacanza per le festività, rispetto a tanti altri che si sono limitati a pubblicare foto nat ... msn.com

Lamine Yamal in aeroporto scopre cosa vuol dire essere famosissimo a 17 anni: non era preparato - La stella della Spagna è spiazzato: non era preparato al livello di popolarità raggiunto nelle ultime ... fanpage.it

Renato Veiga ha testato un nuovo modo per fermare Lamine Yamal: La forbice da dietro. Risultato: Rosso diretto. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.