Quando pensavi che GUNTHER non potesse diventare ancora più spregevole, ecco che arriva un nuovo, clamoroso livello di cattiveria, questa volta durante una festa natalizia piena di bambini. A rivelarlo è stata Lash Legend in un video pubblicato il 24 dicembre dalla USA Network su Twitter. Nel filmato, a diverse Superstar della WWE viene posta una domanda a tema natalizio: quale Superstar merita il carbone quest’anno? Lash Legend non ha avuto alcun dubbio: GUNTHER. Carbone invece dei dolci: GUNTHER si prende la vetta della naughty list. Legend ha raccontato che la WWE ha organizzato una festa di Natale per tutto lo staff, le persone che lavorano duramente dietro le quinte, invitando anche i loro figli: “Siamo state così generose da organizzare una festa per tutto lo staff WWE — che lavora durissimo — e hanno portato anche i loro bambini. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Natale da heel, GUNTHER regala carbone ai bambini

