WWE | Il Sottosopra invade il ring RAW x Stranger Things su Netflix

La WWE sta ufficialmente entrando nel Sottosopra. Netflix ha annunciato che l’episodio di RAW del 5 gennaio 2026 sarà uno speciale crossover con uno dei suoi franchise più iconici di sempre: Stranger Things. L’evento andrà in onda in diretta esclusiva su Netflix alle 20:00 ET 17:00 PT (le 02:00 di notte in Italia), segnando il primo crossover in assoluto tra il mondo del pro wrestling e la celebre serie horror-sci-fi: “La WWE diventa più strana che mai. 5 gennaio IN DIRETTA solo su Netflix alle 20:00 ET 17:00 PT ” THE WWE GETS STRANGER January 5 LIVE only on Netflix at 8 PM ET 5 PM PT #WWERaw pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

