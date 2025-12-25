WWE | Cody Rhodes supera John Cena è lui il volto di Make-A-Wish nel 2025

La WWE vanta una lunga e solida collaborazione con Make-A-Wish, e nel corso degli anni molte Superstars hanno esaudito tantissimi desideri con grande generosità. Naturalmente, John Cena detiene il record assoluto di desideri realizzati, ma nel 2025 non è stato lui al primo posto. Sean Ross Sapp ha riportato su Fightful Select che, secondo fonti interne alla WWE, Cody Rhodes è stata la Superstar che ha esaudito più desideri nel 2025. Rhodes batte Cena. nel modo più bello possibile. Il legame tra Make-A-Wish e la WWE è così forte, soprattutto grazie a John Cena, che alcuni fan avevano persino scherzato sul fatto che il suo recente turn heel fosse una sorta di desiderio finalmente esaudito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

