WWE | CM Punk è Babbo Natale e Jill Schoelen riunisce le regine dell’horror nel video natalizio più glam dell’anno

Jill Schoelen unisce horror e atmosfera natalizia e CM Punk è della partita. La leggendaria  Scream Queen, celebre per cult come  Il patrigno,  Il fantasma dell’Opera  e  Quando chiama uno sconosciuto, ha appena pubblicato un nuovo album festivo ricco di classici di Natale, tra cui una cover giocosa di  “Here Comes Santa Claus”. Ma è il video musicale ufficiale del brano a far parlare tutti. CM Punk contro gli elfi malvagi nel video di Jill Schoelen. Mescolando commedia horror e magia natalizia, il video su YouTube sfoggia un cast da sogno per gli amanti del genere: Barbara Crampton, Judie Aronson, Diane Franklin e Krsy Fox. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

