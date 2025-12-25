La nuova funzione ispirata ai celebri personaggi blu trasforma l’interfaccia delle chat, offrendo leggibilità migliorata e opzioni creative WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, continua a innovare la propria offerta introducendo la modalità puffo, una funzionalità che sta rapidamente conquistando milioni di utenti in tutto il pianeta. Questa nuova opzione, ispirata ai celebri personaggi dei cartoni animati, consente di personalizzare in modo originale e dinamico l’interfaccia delle chat, migliorando l’esperienza visiva senza rinunciare alla semplicità d’uso. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - WhatsApp, spunta la modalità ‘puffo’: cos’è e perché tutti vogliono attivarla

