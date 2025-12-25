In via Guido Dorso, ad Avellino, la strada ha ceduto prima ancora delle promesse. Una voragine (non certamente l'unica) apertasi nella carreggiata ha imposto la chiusura di un tratto da parte della polizia municipale. Un atto dovuto, non proprio tempestivo, su un’arteria che da mesi era segnalata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Voragini in via Dorso, tra ritardi amministrativi e interventi promessi la strada è stata chiusa

AVELLINO, VIA DORSO RIDOTTA A UN COLABRODO La situazione in via Dorso è ormai fuori controllo: senza alcuna esagerazione, parliamo di una delle strade più dissestate dell’intera regione. Buche profonde, avvallamenti e asfalto letteralmente sgretolat - facebook.com facebook