Vogliono indebolire gli Usa | il nuovo piano di Xi e Putin

L’asse tra Cina e Russia si sta rafforzando su più livelli, assumendo una dimensione strategica che va ben oltre la cooperazione tattica. Pechino e Mosca, pur mantenendo differenze e reciproche diffidenze, condividono un obiettivo centrale: ridurre l’influenza globale degli Stati Uniti e ridefinire gli equilibri di potere internazionali. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la partnership tra Xi Jinping e Vladimir Putin, spesso definita dai due leader come “senza limiti”, sta producendo conseguenze sempre più concrete sul piano militare, industriale ed energetico. L'ultimo segnale evidente di questa convergenza è arrivato lo scorso9 dicembre, quando bombardieri e velivoli militari cinesi e russi hanno effettuato un volo congiunto nei pressi di Giappone e Corea del Sud, costringendo gli Usa e i loro alleati a far decollare caccia in risposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

