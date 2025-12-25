Vlahovic unico assente alla cena di Natale della Juventus | perché il serbo non era presente con il resto della squadra
bianconera. La Juventus si è ritrovata nella suggestiva cornice del J-Museum per celebrare il tradizionale appuntamento natalizio, un evento che ha saputo coniugare la memoria storica del club con le ambizioni per il futuro. La serata, svoltasi all’interno dell’ Allianz Stadium, ha visto la partecipazione dell’intera famiglia bianconera, riunita in un clima di ritrovata armonia e unità. Una famiglia unita al J-Museum. L’evento ha accolto i protagonisti del presente juventino: Area Tecnica: l’allenatore Luciano Spalletti, insieme al suo staff storico e ai familiari, ha celebrato i progressi della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Pinsoglio vicino alla Juventus nonostante l’infortunio: parte comunque in stampelle con il resto della squadra per Como – VIDEO
Leggi anche: Juventus: Vlahovic, l’assenza alla cena di squadra
Vlahovic unico assente alla cena di Natale Juve: il motivo.
Vlahovic unico assente alla cena di Natale Juve: il motivo - Non solo nei numeri delle ultime uscite, e nemmeno nella classifica, ma nei volti. msn.com
Vlahovic va a scadenza e blocca l'attacco Juve: cosa succede ora - Affermare che Vlahovic, il centravanti strappato alla Fiorentina nel mercato invernale del 2022 per 85 miloni, stia tenendo in ... corrieredellosport.it
Schira: “La Juventus cerca un terzino visto che Joao Mario è in uscita. A Spalletti piacerebbe un attaccante con le caratteristiche di Vlahovic, se dovesse capitare un’occasione la Juventus interverrà. Frattesi piace moltissimo, ma non è l’unico nome. L’operazio x.com
#Vlahovic come prossimo attaccante del #Milan Il nome del bomber serbo continua a orbitare intorno al mondo rossonero in vista della prossima estate. Molti tifosi vedono in lui l'erede perfetto per guidare il reparto offensivo del Diavolo Ripartireste l - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.