Vivaldi e le orfane della Pietà al cinema Il regista Michieletto | Un orgoglio veneziano
Da oggi è nei cinema Primavera, il film con Michele Riondino, Tecla Insolia, Andrea Pennacchi e Fabrizia Sacchi (e con la partecipazione di Valentina Bellè e Stefano Accorsi) che racconta la storia di un'orfana dell'Ospedale della Pietà di Venezia, che nel 1716 incontrò un nuovo maestro di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Vivaldi e l’orfana di talento: con “Primavera” Michieletto torna al cinema
Leggi anche: "Io e Vivaldi, dall’opera al cinema". La quinta stagione di Michieletto
Primavera: Vivaldi, Venezia, l'arte e la ribellione nel film da oggi al cinema - Michele Riondino e Tecla Insolia al centro di un appassionato duetto cinematografico nell'opera di Michieletto, che racconta la storia di una talentuosa violoncellista allieva di Antonio Vivaldi, al c ... movieplayer.it
Vivaldi e l'orfana di talento: con “Primavera” Michieletto torna al cinema - La protagonista è Cecilia, orfana ormai sedicenne, lasciata in fasce nella ruota dell'Ospedale della Pietà, l ... ilfoglio.it
Michele Riondino: “Vivaldi è rock, con lui mi sono liberato” - Protagonista del film "Primavera” di Damiano Michieletto l’attore racconta il suo “incontro” con il compositore. repubblica.it
Dietro le quinte di Primavera, è ora disponibile su MYmovies ONE l'esclusivo documentario che svela i segreti del film su Antonio Vivaldi, un racconto che ha al centro l’incontro tra una giovane talentuosa violinista, Cecilia, e il suo nuovo maestro Vivaldi. Sullo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.