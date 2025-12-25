Da oggi è nei cinema Primavera, il film con Michele Riondino, Tecla Insolia, Andrea Pennacchi e Fabrizia Sacchi (e con la partecipazione di Valentina Bellè e Stefano Accorsi) che racconta la storia di un'orfana dell'Ospedale della Pietà di Venezia, che nel 1716 incontrò un nuovo maestro di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Vivaldi e le orfane della Pietà al cinema. Il regista Michieletto: «Un orgoglio veneziano»

