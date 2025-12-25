LE SCELTE. Al suo terzo Bilancio di sostenibilità - riferito al 2024 - la bergamasca Vitali, che ormai ha la sede legale e amministrativa nell’Innovation Campus di Peschiera Borromeo, presenta un portafoglio lavori che supera i 3 miliardi (3,16 per la precisione). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Vitali, per gli addetti palestra e check-up

Leggi anche: Woldetensae e Vitali meritano l’elogio. Barford all’altezza, gli altri sembrano persi

Leggi anche: Tenta di rubare superalcolici e aggredisce gli addetti alla sicurezza

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vitali, per gli addetti palestra e check-up.

Vitali, per gli addetti palestra e check-up - L'azienda ha attivato una palestra e ha previsito un pacchetto di check- ecodibergamo.it