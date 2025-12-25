Vigilia da incubo per i fuorisede che rientravano a Napoli | treni in ritardo di un' ora

25 dic 2025

Dalle ore 16:50 di ieri nel nodo di Napoli, la circolazione ferroviaria, precedentemente in graduale ripresa in prossimità di Casoria per un inconveniente tecnico, è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti sulla. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

