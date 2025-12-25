Tempo di lettura: < 1 minuto I brindisi della Vigilia? In Galleria, ridotta però a discarica. Al Vomero, la pioggia battente ha ostacolato il rito del cin cin in strada. Un must di ogni 24 dicembre, per le vie dell’isola pedonale. Ma gli irriducibili della tradizione non si sono scoraggiati, ripiegando sulla Galleria Vanvitelli. Il risultato è visibile stamane, la mattina di Natale. Lo spazio commerciale è invaso dai rifiuti dei bagordi. Cartacce, bicchieri di plastica, bottiglie sparsi ovunque. Anche ombrelli rotti, retaggio del temporale. Cumuli di immondizia campeggiano in ogni angolo. In centinaia si sono riversati in galleria, sporcando però dappertutto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Temporale al Vomero, brindisi della Vigilia spostati in Galleria: ridotta a discarica

Leggi anche: Migliaia di bidoncini della raccolta differenziata spostati dal Vomero e nascosti ai Camaldoli: era tutto illegale

Leggi anche: Santucci apre al Vomero: brindisi e nuove veraci in Via Giotto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Meteo: Temporale improvviso in Puglia, tra Taranto e Brindisi pioggia battente e traffico paralizzato (Video) - Un violento temporale ha colpito duramente la zona compresa tra Taranto e Brindisi nel tardo pomeriggio di domenica 9 novembre, causando forti disagi alla circolazione stradale. ilmeteo.it

Episodio di grandine verificatosi poco fa sul quartiere collinare del Vomero inquadrato da una delle nostre webcam in alta risoluzione. www.campanialive.it - facebook.com facebook