VIDEO | Il Policlinico di Modena primo in Regione per nascite | nel 2024 quasi 3 mila nuovi nati

Nel 2024 il Policlinico di Modena ha registrato un aumento del 3,1% dei nuovi nati, risultando per la prima volta primo punto nascita dell’Emilia-Romagna. Un dato in controtendenza rispetto alla media regionale (-1,8%) e nazionale (-2,6%), confermando la capacità di attrazione e di risposta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

