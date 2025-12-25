VIDEO | Gli auguri di Natale di Jovanotti sulle note di So solo che la vita
"So solo che la vita, da quando siamo insieme è rifiorita". È sulle note del suo brano “So solo che la vita” che Lorenzo Jovanotti Cherubini affida il suo messaggio di auguri di Buon Natale alla community. Una clip breve quanto tenera realizzata nel giardino di casa - a Cortona - insieme ai suoi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
