VIDEO | Caro Babbo Natale la lettera della sindaca Salis che chiede | Donaci un po’ di quel tempo che sembra scomparso
Una “letterina” a Babbo Natale per chiedere un dono prezioso: il tempo. Tempo da dedicare ai bisogni delle persone e della città, ma anche agli affetti, alla cura, alla progettualità. Con questo messaggio, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social e su quelli del Comune, la sindaca di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Caro babbo Natale, siamo Eren e Robin, due cuccioli del rifugio di Novara, ti chiediamo di aiutarci questa notte a trovare una bella famiglia con il cuore grande che voglia adottarci per la vita. Per informazioni contattare su whatsapp il 349 697 8804 - facebook.com facebook
Caro Babbo Natale, sono il cane Achille. Ho cambiato indirizzo, non abito più in un box: mi hanno adottato - La storia raccontata da @Valeria_Randone per @lazampa su @LaStampa e @repubblica @fulviocerutti x.com
