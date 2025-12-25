VIDEO | Caro Babbo Natale la lettera della sindaca Salis che chiede | Donaci un po’ di quel tempo che sembra scomparso

25 dic 2025

Una “letterina” a Babbo Natale per chiedere un dono prezioso: il tempo. Tempo da dedicare ai bisogni delle persone e della città, ma anche agli affetti, alla cura, alla progettualità. Con questo messaggio, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social e su quelli del Comune, la sindaca di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

video caro babbo natale la lettera della sindaca salis che chiede donaci un po8217 di quel tempo che sembra scomparso

© Genovatoday.it - VIDEO | "Caro Babbo Natale", la lettera della sindaca Salis che chiede: "Donaci un po’ di quel tempo che sembra scomparso"

Leggi anche: «Caro Babbo Natale, manda i giardinieri nella nostra scuola»: la lettera degli alunni che non riescono a guardare fuori dalla finestra

Leggi anche: Lettera degli abitanti della Val di Zena: "Caro Babbo Natale, asfaltaci le strade"

