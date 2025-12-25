La guerra che “va abolita”, il miracolo di suo padre uscito dal coma, la Madonna del parto di Monterchi. E poi ancora Trump, Musk, l'Europa e la bellezza di sua madre Isolina. Una lunga, intensissima, chiacchierata iniziata con una standing ovation di oltre un minuto. Così domenica 21 dicembre è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

VIDEO | Benigni show da Fazio. Il commovente racconto dell'infanzia aretina: "Io sono figlio dei cocomeri"

