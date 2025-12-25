Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole priva di particolari disagi Sulla maggior parte della rete viaria regionale è uno sguardo al trasporto ferroviario sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni nei capolinea sono alle ore 23:30 e sulla roma-viterbo sia nella tratta urbana Che extraurbana variazione di orario nelle giornate di oggi domani 31 dicembre 6 gennaio in chiusura nella capitale per festività natalizie in vigore il piano speciale della mobilità nel pomeriggio di oggi bus tram e metro saranno attivi fino alle ore 21 ricordiamo inoltre che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di domani 26 dicembre è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo che la fascia oraria 922 la Martina Cristini Astral infomobilità è tutto grazie per eseguite ancora buone feste da Astral infomobilità ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

